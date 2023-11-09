Siri научилась говорить на русском языке без интернета

В iOS 17 появилась возможность использовать Siri на русском языке без подключения к интернету. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

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Согласно источнику, Siri теперь может работать в оффлайн-режиме, начиная с iPhone XR и iPad Air 3. Без интернета ассистент может включать и выключать будильник, таймер, запускать приложения, производить расчеты на калькуляторе и выполнять другие базовые задачи. Для более сложных запросов, таких как поиск информации или управление умным домом, потребуется подключение к сети.

Оффлайн-режим для Siri появился еще iOS 15. Тогда Apple заявила, что ассистент сможет обрабатывать запросы на самом устройстве, а не на серверах компании, что повысит скорость и безопасность работы. Однако на русском языке функция заработала лишь в рамках iOS 17, спустя два года.

Многие пользователи жаловались, что Siri не может выполнять даже базовые задачи при плохом соединении с интернетом. Теперь голосовым помощником можно пользоваться даже в авиарежиме.