Российские ученые создадут искусственное болото ради экологии

Учёные из Томского государственного университета (ТГУ), разрабатывают уникальное торфяное болото на карбоновом полигоне в Томской области. Этот проект предполагает создание искусственного болота, способного «консервировать» больше углерода и тем самым помогать в борьбе с глобальным потеплением. Учёные планируют использовать леса, содержащие деревья с низкой ценностью, чтобы создать новое болото, размещая в нем кусочки сфагновых мхов и обеспечивая условия для их роста.

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Специалисты рассматривают этот проект как экологически и экономически выгодный. Болота, помимо своей роли в сохранении углерода, также предоставляют важные экосистемные услуги, такие как фильтрация воды, стабилизация стока рек и создание источников кислорода. Проект также открывает возможность для страны участвовать в торговле международными углеродными квотами, что может принести дополнительные экономические выгоды.