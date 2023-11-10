Изучен новый природный источник метана

Российские ученые совместно с иностранными коллегами исследовали потоки метана из пойм рек Западной Сибири. В частности, они проанализировали происхождение, метаболические пути и миграцию метана в недавно обнаруженных новых природных источниках СН4 — полях сипов, расположенных в поймах многих рек (в том числе Иртыша и Оби ) в центре Западно-Сибирской низменности. В центральной части Западной Сибири поля сипов представляют собой группы небольших кратеров (диаметром порядка 1-10 см) или конусовидных образований (диаметром 10-50 см), из которых выходят грунтовые воды и пузырьки газа. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Global Change Biology.

Метан имеет потенциал глобального потепления (на 100-летнем временном горизонте) в 23 раза выше, чем углекислый газ. Понимание происхождения, источников и направления потоков метана из наземных экосистем представляет не только академический, но и практический интерес: современные математические модели прогноза изменения климата требуют информацию о том, сколько метана поступит в атмосферу за период, на который делается прогноз. Западно-Сибирская низменность — один из самых заболоченных регионов, а болота — наиболее мощный природный источник метана. Авторы исследования предположили, что происхождение метана, выходящего из сипов, может быть связано с нефтяными залежами мелового возраста, протаиванием глубоко залегающих многолетнемерзлых пород или горизонтальной миграцией газа, образующегося в окрестных болотах голоценового возраста. Для проверки этих гипотез ученые использовали несколько биогеохимических методов, таких как анализ состава легких углеводородов; определение соотношения стабильных изотопов в метане, двуокиси углерода и воде, а также радиоуглеродное датирование метана. В ходе исследования отбирались пробы газа и воды с 50 участков в исследуемой зоне, простирающейся на 120 тысяч квадратных километров.