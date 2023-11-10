Стоимость корпуса iPhone 15 Pro Max из-за титана выросла на $7

Согласно исследованию аналитической компании Counterpoint Research, себестоимость комплектующих для нового iPhone 15 Pro Max выросла на $37,7 по сравнению с прошлогодним iPhone 14 Pro Max.

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Повышение цен связывают с использованием более дорогих и продвинутых компонентов, таких как титановая рамка, чип A17 Pro и камеры с улучшенными характеристиками.

Так, стоимость нового корпуса в iPhone 15 Pro Max повысилась на $7 по сравнению с iPhone 14 Pro Max. Это связано с использованием титановой рамки, благодаря которой смартфон стал прочнее и легче на 20 граммов.

Самыми дорогими компонентами оказались 3-нанометровый чип Apple A17 Pro и камера, которые обошлись Apple на $30 и $25,1 дороже, чем их аналоги в iPhone 14 Pro Max.

Вместе с тем, Apple смогла компенсировать часть расходов за счет снижения цен на чипы памяти, которые стали дешевле на $16,8. Также сообщается, что компания смогла сэкономить $4 от прошлогодней стоимости экранов, 60 центов на модулях связи и еще $3 на других компонентах.