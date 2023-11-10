Зоопланктон создает токсичный нанопластик с астрономической скоростью

Американские ученые из Университета штата Массачусетс в Амхерсте обнаружили, что микроскопический зоопланктон способен с огромной скоростью усиливать загрязнение морской и пресной воды частицами нанопластика размером менее одного микрона. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology (Nnano).

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Как выяснили специалисты, коловратки — крошечные простейшие существа, распространенные по всему миру — измельчают микропластик на еще более мелкие и опасные фрагменты. Оказалось, что все коловратки способны поглощать микропластик размером до 10 микрометров, расщеплять его, а затем выделять сотни тысяч частиц нанопластика обратно в окружающую среду. Одна коловратка может создавать от 384 тыс. до 366 тыс. единиц нанопластика в сутки.

Таким образом, в крупнейшем пресноводном озере Китая Поянг из-за коловраток каждый день образуется 13,3 квадриллиона новых частиц нанопластика.

По словам ученых, если распространить этот масштаб на океаны и все водоемы, где обитают коловратки, объем производимого ими нанопластикового загрязнения поражает воображение.