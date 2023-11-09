Необычная структура обнаружена в покинутом майя городе Эцна

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении раскопок на территории археологическом о памятника Эцна обнаружили необычное здание со скальной гробницей. Оно получило наименование "строение 512".

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Как сообщается на сайте INAH, четырехугольное здание находится в археологической зоне Эцна. "Строение 512" датируется ранним постклассическим периодом (900-1200 гг. н.э.). Однако раскопки показали, что оно было возведено на основе здания, построенного в более ранний классический период (200-600 гг. н.э.).

Известно, что город Эцна, расположенный на территории современного мексиканского штата Кампече, был основан в V веке до нашей эры, но в крупный населенный пункт он превратился позже, примерно около 200 года нашей эры. Загадкой для науки остается причина, по которой город был внезапно оставлен жителями. Произошло это примерно в 1500 году нашей эры. Причина упадка и бегства горожан остается неизвестной.

Что касается выявленного здания, то оно обладает сразу несколькими отличительными особенностями. Например, археологи раскопали портик с двумя пролетами, две колонны, поддерживающие крышу, а также искусственно созданную полость, вырубленную в скале. Вероятно, это была гробница.

Но самым удивительным оказалось то, что найденное здание имеет очень высокую степень архитектурного сходства со зданиями типа "двор-галерея", которые ранее были обнаружены в другом крупном древнем мегаполисе - городе Чичен-Ица. Там подобные здания использовались для проведения религиозных церемоний и хранения подношений.