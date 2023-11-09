На морском дне в Сардинии нашли клад из десятков тысяч монет

В Италии подводные археологи собрали на морском дне у северо-восточного побережья Сардинии очень крупную коллекцию монет первой половины IV века.

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Как сообщает The History Blog, найденный клад является, вероятно, крупнейшим в своем роде. Точно это станет известно после окончательного подсчета поднятых со дна артефактов. Археологи обнаружили поистине огромное "месторождение", насчитывавшее десятки тысяч монет первой половины IV века. Причем эксперты отмечают, что они сохранились исключительно хорошо, до такой степени, что на них отлично читаются надписи.

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Только четыре монеты оказались поврежденными, что просто удивительно. Интересно, что первым на монеты наткнулся дайвер-любитель. Сообщается, что его внимание привлек блеск на морском дне. О своей находке он сообщил местным властям, которые передали информацию в Управление археологии, изящных искусств и ландшафта Сассари и Нуоро и подразделения карабинеров по охране культурного наследия.

Специалисты провели профессиональные подводные раскопки, тщательно задокументировав местоположение клада. Оказалось, что монеты были рассеяны по дну на большой песчаной территории между пляжем и морскими водорослями. Археологи предполагают, что здесь могло произойти кораблекрушение. Однако остатков затонувшего корабля пока найти не удалось. Зато археологи нашли фрагменты амфор, изготовленных в Африке и на Ближнем Востоке, которые, вероятно, были грузом с затонувшего корабля.

Что касается монет, то это оказались монеты типа "фоллис". Они изготавливались из бронзы, а сверху покрывались тонким слоем серебра. Самые древние из найденных монет были отчеканены в период правления императора Диоклетиана в 294 году нашей эры. К тому времени валюта в Римской империи уже несколько раз обесценивалась, а содержание серебра в монетах постепенно сводилось к нулю.

Большинство найденных предметов датируются периодом между 324 и 340 годами нашей эры. Эксперты отмечают, что в коллекции представлены изделия почти всех монетных дворов, действовавших в Римской империи в тот период времени. Точное количество монет еще не подсчитано, однако по оценке, основанной на общем весе находки, ученые предполагают, что клад может насчитывать от 30 000 до 50 000 монет.