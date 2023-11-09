Китайский радиотелескоп обнаружил пять новых пульсаров

Астрономы из Китая и Австралии обнаружили пять новых пульсаров, два из которых имеют сверхкороткие периоды вращения. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сервере arXiv.

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Быстро вращающиеся пульсары с периодом вращения менее 30 миллисекунд относят к миллисекундным пульсарам. Предполагается, что они образуются в двойных системах, когда первоначально более массивный компонент превращается в нейтронную звезду и затем раскручивается за счет аккреции вещества со второй звезды.

В ходе наблюдений с помощью радиотелескопа FAST, которые длились 13,5 часа и охватили площадь неба 4,7 квадратного градуса, были обнаружены пять новых пульсаров и подтверждены шесть уже известных пульсаров в этом регионе. Новооткрытые пульсары получили обозначения PSR J1826-0049, PSR J1852+1200, PSR J1837+0419, PSR J1849+1001 и PSR J1839+0543.

Два из этих пульсаров, а именно PSR J1826-0049 и PSR J1852+1200 имеют периоды вращения 4,59 и 3,86 миллисекунды соответственно. PSR J1849+1001 и PSR J1839+0543 были классифицированы как возрожденные за счет аккреции пульсары с массивными спутниками-белыми карликами (с минимальной массой около 0,87 массы Солнца ). Что касается PSR J1837+0419, то это, похоже, изолированный нормальный пульсар с периодом вращения 504,74 миллисекунды.