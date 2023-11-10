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Стали известны подробности смартфона будущего без экрана от выходцев из Apple

Основанный бывшими сотрудниками Apple стартап Humane готовится представить носимое устройство без экрана Humane AI Pin, которое обещает заменить современные смартфоны. Гаджет будет продаваться за $699 (около 64,2 тыс. руб.) и потребует наличие ежемесячной платной подписки, сообщает The Verge.

Стартап Humane представил носимое устройство без экрана AI Pin
© Humane

Humane AI Pin представляет собой квадратное устройство на базе операционной системы Cosmos, которая интегрирует ИИ-модели от OpenAI и Microsoft. Гаджет может общаться с пользователем голосом, проецировать изображение на руку, распознавать объекты и лица, переводить текст и речь, составлять и отправлять электронные письма, подбирать музыку по настроению и многое другое.

Однако для доступа к этим функциям необходима подписка за $24 в месяц, которая также включает в себя мобильный тариф американского оператора T-Mobile, облачное хранилище и безлимитное количество запросов к ИИ.

Pin крепится на одежду или другую поверхность с помощью магнитного фиксатора, который также является сменным аккумулятором. Pin оснащен пока неназванным процессором Qualcomm Snapdragon, камерой, датчиками глубины и движения. Камера и микрофон активируются только по запросу пользователя, а во время их работы включается световой индикатор.

Официальный анонс устройства ожидается в ближайшее время.

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