Realme представит самый бюджетный флагманский смартфон
Компания Realme готовит смартфон с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, стоимость которого составит всего 200 юаней (около 25,2 тыс. руб.). Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдера.
Согласно источнику, это будет первый смартфон, который предложит флагманское железо и алюминиевые рамки корпуса в данном ценовом сегменте.
По слухам, Realme GT Neo6 будет оснащен OLED-дисплеем с узкими рамками и частотой обновления 144 Гц. Он также получит основную камеру с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией (OIS). Вместе с тем сообщается о поддержке проводной зарядки мощностью 100 Вт.
Презентация Realme GT Neo6 ожидается в начале 2024 года. Его предшественник, Realme GT Neo5, известный на глобальном рынке как Realme GT3, был представлен в феврале 2023 года. Смартфон предлагал рекордную зарядку мощностью 240 Вт, флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 и максимальную конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 1 ТБ.
Компания Realme также намерена в ближайшее время представить флагман GT6, который получит новейший чип Snapdragon 8 Gen 3, перископическую камеру и скоростной USB 3.2.