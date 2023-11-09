Realme представит самый бюджетный флагманский смартфон

Компания Realme готовит смартфон с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, стоимость которого составит всего 200 юаней (около 25,2 тыс. руб.). Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдера.

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Согласно источнику, это будет первый смартфон, который предложит флагманское железо и алюминиевые рамки корпуса в данном ценовом сегменте.

По слухам, Realme GT Neo6 будет оснащен OLED-дисплеем с узкими рамками и частотой обновления 144 Гц. Он также получит основную камеру с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией (OIS). Вместе с тем сообщается о поддержке проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Презентация Realme GT Neo6 ожидается в начале 2024 года. Его предшественник, Realme GT Neo5, известный на глобальном рынке как Realme GT3, был представлен в феврале 2023 года. Смартфон предлагал рекордную зарядку мощностью 240 Вт, флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 и максимальную конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 1 ТБ.