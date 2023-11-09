Астероид Динкинеш состоит из трех тел

Неделю назад межпланетная станция Lucy прислала первый снимок астероида Динкинеш. Так астрономы узнали, что он состоит из двух тел. Однако теперь на другом снимке с аппарата ученые увидели, что Динкинеш на самом деле состоит сразу из трех астероидов. Два меньших из них образуют контактную систему, сообщает NASA.

© NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL

В октябре 2021 года NASA запустила межпланетную станцию Lucy. Ее главная цель — исследование троянских астероидов на главном поясе Юпитера. Однако на пути к ним станция пролетит и ряд других объектов. Первым на ее пути был астероид Динкинеш в главном поясе.

Неделю назад ученые получили первые изображения Динкинеша от Lucy. Станция сделала снимки астероида на расстоянии 1630 километров. До запуска Lucy ученые считали, что Динкинеш состоит из одного объекта, но снимки показали обратное: астероид включает в себя два тела.

Однако тогда же Lucy прислала дополнительные снимки, которые сделала за 6 минут до сближения с Динкинешем. Исследователи изучили один из снимков снимок и обнаружили, что астероид состоит из трех, а не из двух тел.

Два меньших тела образуют контактную систему и соприкасаются друг с другом. Ученые впервые наблюдают такое явление на орбите вокруг другого астероида. На первых снимках исследователи не заметили третий объект из-за угла съемки Lucy: два меньших тела расположились одно за другим. Дополнительные изображения, которые станция сделала после сближения с Динкинешем, помогли ученым увидеть целую систему из трех тел.