Китай запустил спутник Чжунсин-6E для телерадиовещания

Китай успешно запустил спутник "Чжунсин-6E", который предназначен для обеспечения телерадиовещания и будет использоваться в сфере телекоммуникаций. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в соцсети WeChat, вывод аппарата на орбиту был осуществлен в 19:23 по местному времени (14:23 мск) при помощи ракеты CZ-3B ("Чанчжэн-3-би") с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Он стал 496-м для носителей серии "Чанчжэн".

"Чжунсин-6E" - спутник нового поколения, разработанный CASC на базе китайской спутниковой платформы усовершенствованного типа "Дунфанхун-4". Этот космический аппарат предназначен для трансляции радио- и телевизионных сигналов в диапазонах С и Ku.

Сфера применения спутника

После тестирования на орбите Zhongxin-6E будет передан компании China Satellite, его планируется разместить над 115,5 градуса восточной долготы. Ресурсы телерадиовещания охватывают Китай, страны Юго-Восточной Азии и Австралию, а телекоммуникационной связи - территорию КНР, Центральную и Южную Азию.

Предполагается, что этот спутник будет использоваться в проектах инициативы "Один пояс - один путь" и для цифровизации в Китае.

CZ-3B - модифицированная жидкотопливная трехступенчатая ракета с максимальным диаметром 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на геопереходную орбиту 5,5 т полезного груза (до 11,5 т на низкую околоземную).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.