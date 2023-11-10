Xiaomi зарегистрировала «ГиперРазум», следящий за поведением пользователей

Компания Xiaomi подала заявку на регистрацию торговой марки HyperMind (рус. — «ГиперРазум») в Китае. Это название аналитического центра, который будет отслеживать привычки пользователя и координировать работу всех устройств на базе фирменной операционной системы HyperOS, сообщает портал ITHome.

Технология HyperMind основана на работе искусственного интеллекта (ИИ) и является неотъемлемой частью прошивки HyperOS. Она позволяет системе лучше анализировать потребности пользователя и предлагать оптимальные решения для различных ситуаций.

«ГиперРазум» применяет методы машинного обучения для адаптации устройств к индивидуальным предпочтениям пользователя, обеспечивая удобство и эффективность использования. Кроме того, эта система способна «делать устройства проактивными», то есть предвосхищать желания пользователя и выполнять действия без его команд.

Например, если пользователь регулярно приезжает домой в определенное время и включает свет в определенной комнате, то HyperMind запомнит это и самостоятельно включит свет в нужный момент. Таким образом, HyperMind создает синергию между устройствами «умного» дома, которые работают под управлением HyperOS.