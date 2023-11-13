От Cupcake до Android 14: главные изменения в Android

Android — самая популярная операционная система для смартфонов на мировом рынке и единственный серьезный конкурент iOS. Но так было не всегда: начала Android были гораздо более скромными, и за прошедшие 15 лет система претерпела немало изменений. Портал slashgear.com рассказал, как Android менялась от версии к версии.

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1.0-1.6 Cupcake и Donut

Первая версия Android уже имела задатки отличной операционной системы: например, шторка уведомлений, которая со временем стала гораздо более интерактивной. Android Market, позже переименованный в Play Store, тоже опередил свое время. А обновление 1.5 под кодовым названием Cupcake не только задало тренд на «десертные» имена версий Android, но и получило поддержку статичных виджетов.

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2.0-2.1 Éclair

Éclair нельзя назвать выдающимся обновлением, но, учитывая темпы их релиза, публика и не ждала от него откровений. Выход версии 2.0 состоялся всего через два месяца после 1.6, поэтому большая часть изменений пришлась на различные фиксы производительности. Éclair получила улучшенную поддержку экранной клавиатуры, т.к. разработчики поняли, что физические скоро станут реликтом эпохи динозавров. Помимо этого, на домашнем экране системы впервые появилась поисковая строка Google, не говоря уже о релизе Google Maps. Отныне людям не нужны были отдельные GPS-навигаторы.

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2.2 Froyo

Одно из самых важных обновлений за всю историю Android вышло в мае 2010 года. Именно с этого момента операционная система начала приобретать мейнстримную популярность благодаря поддержке крупных брендов. На Android работали такие флагманы, как HTC Desire, Nexus One и LG Optimus. В Froyo появились push-уведомления, функция раздачи Wi-Fi и множество других полезных инструментов, а также значительные улучшения производительности.

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2.3 Gingerbread

Еще один важный апдейт, который показал, как быстро система развивается — версия Gigerbread вышла всего через полгода после предыдущей. Одним из самых значимых новшеств стала поддержка технологии NFC: для сравнения, iPhone получил аналогичную функцию только четыре года спустя. Правда, фрагментация постепенно становилась проблемой для Android. Системные требования начали расти, и многие владельцы устаревших смартфонов просто не могли обновиться дальше Gingerbread.

3.0 Honeycomb

Honeycomb — специальная версия Android для планшетов, вышедшая в феврале 2011 года. Сейчас она считается скорее провальной, т.к. система не смогла как-то изменить опыт пользования планшетами значительно лучше, однако многие идеи разработчиков опережали свое время. Например, экранные кнопки навигации и интерактивные виджеты. Кроме того, именно на Honeycomb появились графические превью открытых окон в диспетчере приложений.

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4.0 Ice Cream Sandwich

Ice Cream Sandwich стал своеобразной работой над ошибками Honeycomb, которая вобрала в себя удачные находки планшетной операционной системы. Прежде всего, экранные кнопки, благодаря которым навигация на маленьких устройствах стала гораздо комфортнее. На Ice Cream Sandwich также появилась функция разблокировки экрана через камеру, но первую итерацию биометрии можно было легко обдурить фотографиями.

4.1-4.3 Jelly Bean

На фоне массивных изменений Ice Cream Sandwich список новшеств Jelly Bean смотрится скромно, но, на самом деле, это обновление порядков модернизировало систему. Инициатива Project Butter была нацелена на повышение производительности, т.к. Android получил репутацию тормозной и не самой отлаженной прошивки. Еще одним важным элементом обновления стала панель быстрых настроек, которая позволяла пользователям менять параметры, вроде активного Wi-Fi или Bluetooth, не выходя из приложений.

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4.4 KitKat

Сами разработчики называли это обновление Key Lime Pie — по крайней мере, пока Nestle не одолжила им свой бренд. Прошивка от октября 2013 года привнесла незначительные визуальные обновления и, что важно, оптимизацию системы для устройств средней и бюджетной ценовых категорий. Спасибо программе Project Svelte, которая помогла облегчить проблемы, вызванные фрагментацией версий.

5.0-5.1 Lollipop

Lollipop обновила дизайн-язык Android впервые с момента выхода Ice Cream Sandwich. Отныне разработчики рассматривали приложения как слои на листе бумаге или ткани, и анимации отражали этот подход. Ключевые элементы экрана получили гораздо более яркий дизайн, чтобы привлекать внимание пользователя. В Lollipop также появился совершенно новый движок для приложений — Android RunTime.

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6.0 Marshmallow

Апдейт Marshmallow сфокусировался на поддержке новейших устройств. USB-C приобретал все большую популярность среди производителей смартфонов, поэтому Google добавила его поддержку. Нативные API для биометрии отпечатков пальцев, рендер приложений в разрешении 4К, поддержка формата MIDI для музыкальных инструментов — в Marshmallow появилось много нового. Отдельно стоит отметить заплатки безопасности: контроль над разрешениями для приложений стал гораздо более детальным, пусть и не совсем идеальным.

7.0 Nougat

Nougat, как и многие другие версии, привнесла улучшения производительности и безопасности, но главной фишкой обновления стала многозадачность. На Android наконец появился режим разделенного экрана, а шторка уведомлений получила редизайн, который позволил разместить гораздо больше информации.

Android

8.0 Oreo

Вторая (и последняя) версия Android, получившая название в честь реально существующего бренда десертов. Oreo привнес очередной раунд улучшений для уведомлений, новые функции для Bluetooth устройств и режим «картинка в картинке». Хотя главной фишкой версии стала мелочь, которую большинство пользователей даже не заметили. Программа Project Treble позволила приложениям загружать только необходимые файлы обновлений (раньше заново загружалось все приложение целиком).

9.0 Pie

Обновление Pie стало реакцией на обострившуюся конкуренцию от других производителей — и тот факт, что Apple полностью переработала свою линейку смартфонов с выходом iPhone X. На свой юбилей Android получил навигацию жестами и поддержку модных вырезов на экране.

Android

10

На Android 10 Google наконец отказалась от «десертных» названий, хотя внутри компании обновление все равно было известно под кодовым именем Quince Tart. 10 версия стала весьма большим апдейтом: она переработала навигацию жестами под стиль iPhone и добавила темный режим, применимый ко всей системе. Кроме того, Android получила поддержку гибких экранов — тогда как раз состоялся релиз оригинального Galaxy Z Fold.

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Android 11, также известная как Red Velvet Cake, вышла в сентябре 2020 года. Самым значимым новшеством версии стала полная переработка системы разрешений, которая включала в себя функцию одноразовой выдачи разрешений — чтобы пользователи могли получать максимум пользы, не ставя свою информацию под угрозу. Причем этот инструмент ретроактивно получили и ранние версии системы начиная с Android 6.

Android

12

Релиз Android 12 состоятся в октябре 2021 года и ознаменовал большие изменения в визуальном дизайне. Механика Material You позволяла различным элементам системы, иконкам приложений и виджетам принимать цвета, подстраивающиеся под обои на домашнем экране. Другие важные новшества относились к повышению безопасности: например, возможность выдавать приложениям приблизительную локацию телефона вместо точной.

13

Android 13 получила не так уж и много нововведений. Основным отличием от предыдущих версий стало очередное расширение системы разрешений: отныне приложения запрашивали разрешение на выдачу уведомлений. Мелочь, но это помогало бороться со спамом. 13 версия также получила поддержку передачи аудио на несколько устройств одновременно.

Android

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