«Роскосмос» анонсировал развертывание спутниковой группировки «Грифон»

Развертывание орбитальной группировки малых космических аппаратов «Грифон» начнется в 2024 году. Оно стартует с запуска четырех экспериментальных образцов. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «Звезда».

По его словам, основная группировка будет запускаться в период с 2025-го по 2026 год.