«Роскосмос» анонсировал развертывание спутниковой группировки «Грифон»

Развертывание орбитальной группировки малых космических аппаратов «Грифон» начнется в 2024 году. Оно стартует с запуска четырех экспериментальных образцов. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «Звезда».
По его словам, основная группировка будет запускаться в период с 2025-го по 2026 год.
«Грифон» — проект системы глобального мониторинга Земли. Он, в частности, будет анализировать данные для выявления изменения природных и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки и вести мониторинг добычи полезных ископаемых. Предполагается, что группировка будет включать 136 космических аппаратов.