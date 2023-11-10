Анонсирован бюджетный смартфон Infinix Smart 8 с экраном 90 Гц

Компания Infinix анонсировала сверхбюджетный смартфон Infinix Smart 8 с большой батареей и экраном 90 Гц. Производитель оценил новинку в $ 105 (~ 9,6 тыс. рублей). Покупатели смогут приобрести устройство в четырёх расцветках: чёрной, белой, серой и золотой.

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Смартфон работает на восьмиядерном процессоре с частотой 1,6 ГГц Unisoc T606. Также гаджет оснащён ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц.

Infinix

Ёмкость аккумулятора составила 5000 мА/ч, однако мощность зарядки ограничена 10 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 13, поверх которой установлена прошивка Infinix XOS 13.