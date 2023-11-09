Названы лучшие места для зарождения внеземной жизни в Солнечной системе

Американские ученые из Гавайского университета в Маноа считают, что на ледяных лунах Юпитера и Сатурна есть места с подходящими для возникновения внеземной жизни условиями. Речь идет о так называемых сдвиговых разломах на крупных спутниках Юпитера и Сатурна — Ганимеде и Титане. Исследование опубликовано в научном журнале Icarus.

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Специалисты полагают, что геологические разломы на лунах газовых гигантов возникают при вращении этих тел вокруг своих родительских планет. Их огромное гравитационное влияние порождает приливные силы, которые сжимают и сдавливают поверхность спутников, формируя гигантские трещины в коре.

Хотя луна Сатурна Титан имеет температуру поверхности -179 °C, данные космические зонда «Кассини» показали, что под ледяной коркой спутника могут быть океаны с жидкой водой.

Кроме того, Титан остается единственной луной в Солнечной системе с плотной атмосферой, напоминающей земную. Это означает, что у него есть аналогичный гидрологический цикл с жидкими осадками, заполняющими озера и моря. Правда, вместо воды там с неба падает жидкий метан. Несмотря на это, Титан считается одним из немногих тел в нашей системе, где может поддерживаться жизнь.

Изучение геологии спутника Юпитера Ганимеда позволило обнаружить область Philus Sulcus, покрытую сдвиговыми разломами, где в теории также могут существовать следы внеземной жизни.

Ученые надеются подтвердить свои догадки в ближайшее десятилетие с помощью миссии NASA Dragonfly («Стрекоза»), которая стартует в 2027 году и прибудет на Титан к 2034 году. Команда рассчитывает, что посадочный модуль обнаружит вещества, необходимые для возникновения жизни.