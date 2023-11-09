Samsung раскрыла подробности будущего ИИ в смартфонах Galaxy

Samsung готовится к запуску Galaxy AI - комплексной мобильной системы искусственного интеллекта, объединяющей искусственный интеллект на устройстве и в облаке. Теперь стало известно больше подробностей о технологии.

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Компания собирается представить функцию AI Live Translate Call, которая обеспечит перевод аудио и текста во время телефонных звонков в режиме реального времени. Эти переводы будут обрабатываться непосредственно на устройстве, что повысит уровень конфиденциальности и безопасности.

Запуск Galaxy AI ожидается в начале 2024 года, вероятно, одновременно с выпуском линейки смартфонов Galaxy S24. Samsung также продемонстрировала свою генеративную модель Gauss, которая будет использоваться в различных мобильных устройствах со следующего года.