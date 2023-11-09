Google запустила ИИ-поисковик по всему миру

Google не собирается сбавлять обороты в области искусственного интеллекта. Так, помимо расширения сотрудничества с Anthropic, компания обновила перечень стран с доступом к Search Generative Experience (SGE). Расширение SGE охватывает 120 стран предлагая технологии искусственного интеллекта бесчисленному количеству пользователей через Google Search Labs.

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Комплексный подход Google к созданию экосистемы ИИ предполагает привлечение широкого круга партнеров - от стартапов до глобальных предприятий. Эти события подчеркивают стремление Google к развитию и инновациям в области ИИ.