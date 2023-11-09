Google обвинила Apple в нечестной конкуренции из-за iMessage

Google и несколько европейских телеком-операторов обратились к еврокомиссару Тьерри Бретону с требованием признать эксклюзивность мессенджера iMessage на мобильных устройствах Apple.

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Google, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Vodafone и другие крупнейшие операторы связи Евросоюза ссылаются на Закон о цифровых рынках ЕС и хотят, чтобы Apple открыла возможности iMessage для всех пользователей независимо от операционной системы. Существо претензий в том, что iMessage в полной мере могут пользоваться только владельцы айфонов, тогда как при подключении к этим чатам пользователей Android, режим переписки переходит на СМС.

Не нравится оппонентам Apple и то, что весь функционал iMessage не может быть реализован в других операционных системах, кроме iOS. К тому же и качество фотоснимков при пересылке внутри iMessage лучше, чем при обмене через СМС.