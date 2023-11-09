В Воронежской области возможны перебои со связью

В Воронежской области могут возникнуть перебои со связью. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они связаны с «реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения».

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Согласно информации, поступившей от операторов сотовой связи, сейчас в ряде районов Воронежа и регионе возможен неуверенный прием сигнала. Компании и контрольные ведомства делают все необходимое, чтобы ситуация находилась под контролем.

Жителей Воронежской области просят с пониманием отнестись к вынужденной мере. Какие именно мероприятия проводятся в заявлении регионального правительства не уточняется.