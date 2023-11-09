Генетический анализ раскрыл секреты эволюции кошек

Ученые из Техасского университета и Университета Миссури провели генетический анализ и раскрыли тайны эволюции кошек. Исследование позволило понять, почему хромосомы кошачьих более стабильны, чем у других групп млекопитающих.

© Unsplash

Хромосомы – клеточные структуры, которые содержат генетическую информацию о размере животного, цвете меха, сенсорных способностях и других свойствах. Хромосомы кошек разных видов очень похожи друг на друга – так, образцы льва и домашней кошки практически не отличаются друг от друга.

Видео дня

Ученые заключили, что это связано с частотой так называемых сегментарных дупликаций. Чем выше количество дупликаций, тем больше вероятность перестройки хромосом.

У кошек сегментарных дупликаций оказалось в семь раз меньше, чем у приматов. В отряде приматов такого рода генетические вариации привели к эволюции различных видов, включая людей и человекообразных обезьян.

«Геномы человекообразных обезьян имеют тенденцию ломаться и перестраиваться, и даже в геномах человека есть очень нестабильные участки. Эти вариации могут предрасполагать определенных людей к генетическим заболеваниям, таким как аутизм и другие неврологические расстройства», – пояснили эксперты.

Геномы кошек оказались более стабильны, но, тем не менее, между разными видами обнаружились значимые различия. Ученые выявили большую область в центре Х-хромосомы, где происходит большинство генетических перестроек. Они выделили элемент DXZ4, сыгравший важную роль в видообразовании кошек – он эволюционирует быстрее, чем 99,5% остального генома.

Ученые также проанализировали работу генов, влияющих на обоняние. Оказалось, что они связаны с социальным поведением кошачьих. Так, у львов, которые живут большими группами, способность чувствовать запахи оказалась развита сравнительно слабо. У тигров, ведущих одиночный образ жизни, нюх острее, так как им требуется искать партнеров и чуять добычу на расстоянии многих километров. Домашние кошки и вовсе утратили значительную часть обонятельных генов, сообщает Sci News.

«Эти различия показывают нам, насколько эти животные идеально подходят для своей естественной среды обитания», – отметили авторы.