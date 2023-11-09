В WhatsApp можно скрыть свое местоположение во время звонка

В мобильном приложении WhatsApp появилась возможность скрыть своё местоположение во время звонка. Обычно при совершении вызова устройства пользователей предоставляют друг другу свои IP-адреса, чтобы улучшить качество передачи голосов.

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С новым апдейтом личные звонки в WhatsApp теперь можно направить через собственные серверы приложения, чтобы скрыть свой IP-адрес и местоположение. Правда, разработчики мессенджера признают, что активация функции может негативно сказаться на качестве связи.