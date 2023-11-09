ИИ назван новой угрозой для демократии и человечества

Ускорение развития искусственного интеллекта уже может нарушать демократические процессы, такие как выборы, и даже может угрожать существованию человечества, предупредили эксперты по искусственному интеллекту на конференции Reuters NEXT.

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Они считают, что технологии генеративного искусственного интеллекта, которые могут создавать текст, фотографии и видео по запросам пользователя, уничтожат некоторые профессии, позволят фальсифицировать выборы и даже подчинят себе человечество.

«Самый большой непосредственный риск — это угроза демократии… в 2024 году в мире пройдет множество выборов, и вероятность того, что ни на одном из них не повлияют глубокие фейки и тому подобные вещи, практически равна нулю», — заявляет Гэри Маркус (Gary Marcus), занимающий должность профессора в Нью-Йоркском университете.

Еще одна угроза, которую предрекают законодатели и технологические лидеры, — это возможность того, что ИИ станет настолько мощным, что станет угрозой для человечества, заявил в интервью на конференции Энтони Агирре (Anthony Aguirre), основатель и исполнительный директор Института будущего жизни.

«Мы не должны недооценивать, насколько мощны эти модели сейчас и насколько быстро они будут становиться еще более мощными», — утверждает он.

Кроме того, компании все чаще используют ИИ для принятия решений, в том числе о ценообразовании, а разработка все более мощного искусственного интеллекта приведет к сокращению рабочих мест до такой степени, что люди не смогут просто освоить новые профессии.