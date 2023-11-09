Apple запустила продажи восстановленных iPhone 12 mini

С выходом iPhone 15 казалось, что Apple окончательно отказалась от поддержки компактных смартфонов. Компания уже два года игнорирует линейку mini, а iPhone 13 mini и вовсе пропал с официального сайта продаж.

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Как обратили внимание в издании Kuai Technology, полностью отказываться от линейки Apple всё же не планирует. На своём официальном сайте компания запустила продажи восстановленных iPhone 12 mini — гаджет доступен в США по цене в $529 (около 48 тыс. рублей) за версию на 256 Гб.