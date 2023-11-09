Сверхмассивные черные дыры остановили рождение звезд

Международная группа астрономов обнаружила, что сверхмассивные черные дыры остановили интенсивное звездообразование в галактиках в эпоху космического полудня, когда возраст Вселенной достигал 2-3 миллиардов лет. Результаты исследования опубликованы в сервере препринтов arXiv.

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Ученые проанализировали данные, полученные космическим телескопом имени Джеймса Уэбба в ближнем инфракрасном спектре, которые охватывают 113 галактик, появившихся через 2-4 миллиарда лет после Большого взрыва. Чувствительность и высокое разрешение инструмента NIRSpec позволил изучить истечения холодного нейтрального газа, являющегося исходным материалом для звезд.

Оказалось, что активные ядра галактик (АЯГ), где находятся кормящиеся сверхмассивные черные дыры, в четверти случаев вызывают массивные потоки газа. В галактиках, где рождение звезд почти прекратилось, истечения удаляют газ до 300 раз быстрее, чем он тратится на формирование новых звезд.

Наблюдения подтверждают гипотезу, что АЯГ ответственны за остановку звездообразования в галактиках, когда они достигают определенного возраста.