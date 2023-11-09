8 ГБ ОЗУ в MacBook сравнимы с 16 ГБ ОЗУ в ПК на Windows

Недавно Apple представила свой новейший процессор M3 и новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Однако они подверглись резкой критике, поскольку базовая модель имеет всего 8 ГБ оперативной памяти.

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Руководитель Apple объяснил в интервью, что 8 ГБ не должны вызывать беспокойства, поскольку MacBook Pro использует память более эффективно, чем обычный ПК под управлением Windows.

Китайский инженер по машинному обучению и создатель контента Bilibili (Lin YilYi) опубликовал на своем канале интересное интервью с Бобом Борчерсом, вице-президентом Apple по мировому маркетингу продуктов. На критическое заявление блогера представитель Apple заявил, что сравнивать память MacBook Pro с памятью другой системы не корректно.

Улучшенный дизайн означает, что Mac нужно меньше оперативной памяти, чем раньше. Apple использует память крайне эффективно, с применением сжатия и унифицированной архитектуры. Боб Борчерс утверждает, что 8 ГБ в MacBook Pro на M3 сопоставимы с 16 ГБ в других системах.