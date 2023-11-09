В Москве оштрафовали ушедший из России сервис Spotify

Мировой судья в Москве оштрафовал популярный шведский музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян на территории России. Lenta.ru

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Spotify - стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. После начала СВО компания заявила о прекращении предоставления бесплатных услуг в РФ. ТАСС