$92.20-0.2298.44-0.35

В Москве оштрафовали ушедший из России сервис Spotify

Мировой судья в Москве оштрафовал популярный шведский музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян на территории России. Lenta.ru

В Москве оштрафовали ушедший из России сервис Spotify
© Zuma/TACC

Spotify - стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. После начала СВО компания заявила о прекращении предоставления бесплатных услуг в РФ. ТАСС

Также мировой судья оштрафовал сервис бронирования отелей Airbnb на 6 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в России. RT на русском

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости