В Москве оштрафовали ушедший из России сервис Spotify
Мировой судья в Москве оштрафовал популярный шведский музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян на территории России. Lenta.ru
Spotify - стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. После начала СВО компания заявила о прекращении предоставления бесплатных услуг в РФ. ТАСС
Также мировой судья оштрафовал сервис бронирования отелей Airbnb на 6 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в России. RT на русском
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