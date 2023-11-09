Техноблогер сравнил Samsung Galaxy S23+ и S23 FE

На YouTube-канале Quke.ru рассказали о Samsung Galaxy S23+ и Galaxy S23 FE. Какую из этих моделей имеет смысл сейчас покупать?

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Samsung Galaxy S23+ и Galaxy S23 FE - это как бы флагман и «урезанный» флагман. Но в действительности между ними - пропасть. Лучше всего брать в любом случае Plus-версию. И вот в чём она превосходит FE.

Комплектация у S23+ и S23 FE абсолютно одинаковая. Также устройства очень похожи внешне. Тем не менее дисплей у Plus-версии имеет 6,6 дюйма (у FE - 6,4 дюйма), аккумулятор тоже больше (4700 мАч против 4500 мАч).

Quke.ru

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Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

У Galaxy S23+ намного выше производительность, да и работает он гораздо стабильнее, чем S23 FE. Всё потому, что на S23+ стоит процессор Snapdragon 8 Gen 2, тогда как на S23 FE - Exynos 2200. За счёт этого автономность будет примерно в 1,5 раза выше у Plus-версии.