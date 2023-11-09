ИИ-помощник Copilot появится в Windows 10

В ближайшем обновлении Microsoft собирается добавить в Windows 10 своего популярного ИИ-помощника Copilot, если верить инсайдам WindowsCentral. Функция, представленная в Windows 11, была хорошо принята пользователями, и теперь технологический гигант планирует распространить ее на базу пользователей Windows 10.

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Поскольку Windows 10 по-прежнему используется огромной аудиторией, насчитывающей около 1 млрд ежемесячно активных устройств, Microsoft видит огромные возможности для расширения Copilot.

Это решение также рассматривается как стратегический ход. Цель очевидна: чем больше пользователей сможет охватить Copilot, тем более привлекательным он станет для разработчиков, что позволит закрепить его место в ландшафте ИИ.