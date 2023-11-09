Психологи опровергли пользу цифрового детокса

В эксперименте принял участие 51 человек, сообщивший об умеренном или активном ежедневном использовании как минимум одной социальной сети. Как показал анализ настроения, отказ от использования социальных сетей на неделю может как положительно, так и отрицательно повлиять на него. С одной стороны, участники получали меньше сигналов социального одобрения в виде лайков, положительных комментариев и новых подписчиков, что снижало количество позитивных эмоций. С другой стороны, некоторые участники сообщили об уменьшении негатива. Это может быть связано с тем, что они меньше сравнивали себя с другими, реже чувствовали себя обделенными и не сталкивались онлайн-буллингом.