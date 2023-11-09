Найден самый отдаленный «двойник» Млечного Пути

Астрономы обнаружили самую отдаленную галактику, похожую на Млечный Путь. Ей присвоили название ceers-2112.

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Галактика существовала, когда Вселенной было около двух миллиардов лет. Она являлась спиральной, а ее центр пересекала полоса из звезд и газа, как и у Млечного Пути. Ученые полагают, что в нашей галактике полоса цилиндрически вращается, направляя газ к центру и вызывая всплески звездообразования.

Считалось, что такая структура возникает к концу формирования галактики, и ее можно увидеть только у старых объектов. Однако новые результаты, полученные на основе данных космического телескопа «Джеймс Уэбб», опровергают эту теорию.

«Открытие спиральной галактики ceers-2112 показывает, что галактики, похожие на нашу собственную, уже существовали 11,7 миллиарда лет назад, когда Вселенная прожила всего 15 процентов своей жизни», – отметил астрофизик из Центра астробиологии в Мадриде Лука Костантин.

Исследование далеких галактик позволяет лучше понять процессы их зарождения и развития. Так, телескоп показал, что на раннем этапе существования Вселенной в формировании галактик доминировала обычная материя, а не темная, сообщает Nature.