«Яндекс» представил компактную колонку «Станция Миди»

"Яндекс" анонсировал "Станцию Миди" - новую колонку с голосовым помощником "Алисой".

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Это компактное устройство, в котором компания сделала ставку на мощный объемный звук и новые возможности виртуального ассистента, быстрее откликающегося на голосовые команды благодаря нейронному процессору.

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По заверению производителя, девайс лучше реагирует на пользователя и узнает людей по голосам. Есть функция управления устройствами с поддержкой Zigbee без интернета. Например, без Сети все равно можно будет голосом включить свет или сделать его ярче. Голосовые команды обрабатываются локально, минуя облако.

В новинке есть опция задания сценария умного дома в виде реакции на человеческую речь. Например, один из вариантов: по утрам колонка сама будет включать чайник и музыку, как только услышит голоса. Это стало возможным благодаря внедрению детектора активности речи (Voice activity detector, VAD). Настроить функцию можно в приложении "Дом с Алисой".

Согласно заявлений российского поисковика, новая колонка звучит чисто и мощно, несмотря на свои размеры - работают три динамика общей мощностью 24 Вт.

Как сообщает отечественный IT-гигант, специально для "Миди» был разработан низкочастотный динамик, отвечающий за глубокие басы. Его поддерживают два высокочастотных динамика, а технология Room correction адаптирует звук под акустику помещения.

Станция Миди снабжена дисплеем с LED-подсветкой, а компактный корпус повторяет очертания "Станции 2". На дисплее отображается время и текущая погода. Также на ней появляются "эмоции и реакции" голосового помощника – так можно понять, что "Алиса" отреагировала на запрос.

Продажи "Станции Миди" стартуют одновременно в России, Беларуси и Казахстане 16 ноября. В первых двух странах на старте колонка будет доступна в черном и изумрудном цветах, а в Казахстане - в чёрном. Позже появится серый. Более подробно о гаджете можно будет узнать из мини-сериала "Яндекса" о людях и технологиях YaC 2023, который выйдет в день начала продаж.