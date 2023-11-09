Представлены беспроводные наушники Nokia Clarity Earbuds 2+

HMD Global объявила о выпуске нового устройства под брендом Nokia – Nokia Clarity Earbuds 2+. Наушники оснащены шумоподавлением, улучшенным качеством беспроводного звука и защитой от брызг.

© MobiDevices

Особенности

Nokia Clarity Earbuds 2+ на 60% изготовлены из переработанного пластика и устойчивы к брызгам благодаря классу защиты IPX4, что делает их пригодными для использования под дождём и во время тренировок.

Чтобы добиться превосходного качества звука, Nokia Mobile использовала платформу Qualcomm S3 Sound и технологию aptX. Также здесь есть функция активного шумоподавления с режимом прозрачности и электронное шумоподавление Qualcomm cVc, устраняющее посторонние звуки при телефонных разговорах.

MobiDevices

В наушниках используется технология Google Fast Pair, что упрощает подключение к устройствам Android. Эта технология также позволяет одновременно подключить 2 устройства. Таким образом, можно слушать музыку или смотреть видео на одном устройстве, оставаясь на связи для звонков на другом.

Время автономной работы устройства составляет семь часов с шумоподавлением, при помощи зарядного кейса – до 35 часов. Размер наушников: 35×23×16, вес – 4 грамма. Размер зарядного кейса: 50×62×29 мм, вес – 42 грамма.

Доступность, цвета, цена