Signal запустил тестирование юзернеймов, скрывающих номер телефона

«Программу тестирования можно сравнить с параллельной вселенной Signal: вам потребуется установить и запустить новую сборку мессенджера, а также зарегистрировать новый аккаунт, чтобы попробовать готовящиеся к выходу функции», — пишет О’Лири.



«Более того, вы сможете общаться только с теми, кто также зарегистрировался в программе тестирования. Никаких гарантий стабильной работы на данном этапе, само собой, нет. Стоит учитывать, что пуш-уведомления вряд ли будут работать».