Signal запустил тестирование юзернеймов, скрывающих номер телефона
Разработчики Signal тестируют публичные юзернеймы, которые позволят пользователям скрывать привязанные к аккаунтам телефонные номера. Новая функциональность поможет повысить конфиденциальность при общении в мессенджере.
Джим О’Лири, один из руководителей отдела разработки в Signal, сообщил, что в настоящее время нововведение проходит внутреннее тестирование, выделенное в отдельную от стабильного канала ветку.
«Программу тестирования можно сравнить с параллельной вселенной Signal: вам потребуется установить и запустить новую сборку мессенджера, а также зарегистрировать новый аккаунт, чтобы попробовать готовящиеся к выходу функции», — пишет О’Лири.
«Более того, вы сможете общаться только с теми, кто также зарегистрировался в программе тестирования. Никаких гарантий стабильной работы на данном этапе, само собой, нет. Стоит учитывать, что пуш-уведомления вряд ли будут работать».
После установки тестового билда и регистрации новой учётной записи вам нужно будет пройти в настройки Signal, зайти в пункт Privacy > Phone Number и там настроить новую функциональность.
Разработчики призывают попробовать не только создание публичных имён пользователей, но и их расшаривание ссылкой. У каждого юзернейма есть уникальный QR-код и URL, которыми вы можете поделиться со знакомыми.