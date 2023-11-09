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Новый смартфон Huawei может стать первым в истории устройством, сгибающимся сразу в двух местах

В мире смартфонов наступает новая эра инноваций, и Huawei находится в авангарде этого движения.

Huawei работает над смартфоном с тройным сгибаемым экраном
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Согласно последним отчетам, компания активно работает над созданием первого в истории смартфона с тройным сгибаемым экраном, который может быть представлен уже в следующем году.

Это устройство обещает перевернуть представления о мобильных технологиях, предлагая пользователю еще больше гибкости и функциональности.

В последние годы рынок смартфонов испытывает замедление, и производители ищут новые пути для привлечения потребителей. Смартфоны с гибкими экранами стали одним из таких направлений.

Huawei, уже зарекомендовавшая себя в этой нише, готовит к выпуску устройство, которое может стать настоящим прорывом.

По данным источников, новый смартфон бренда будет оснащен тройным сгибаемым экраном, что позволит ему трансформироваться в различные формы, предоставляя пользователю уникальные возможности для работы и развлечений.

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