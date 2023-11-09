Хакеры стали чаще использовать PDF-файлы для фишинга

Злоумышленники стали чаще использовать файлы с расширением .pdf для фишинговых атак, говорится в обзоре актуальных киберугроз за III квартал 2023 года от Positive Technologies (есть в распоряжении ТАСС).

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Ссылаясь на различные исследования, в компании заметили, что применение вредоносных PDF-файлов выросло в пять раз с начала года. Вложения этого формата заняли первое место среди всех форматов для распространения вредоносов на протяжении всего III квартала. Хакеры, как было замечено, встраивали в PDF-файлы вредоносные ссылки, часто маскируя их с помощью QR-кодов.