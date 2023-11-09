LG столкнулась с дефицитом OLED-панелей

Южнокорейская LG Electronics сообщила о снижении продаж OLED-телевизоров из-за проблем с поставками матриц. У компании только один поставщик OLED-панелей для телевизоров — LG Display.

Это компании одной экосистемы, но LG Display напрямую не подчиняется LG Electronics, поэтому последняя зависит от поставок. По данным LG Display, по сравнению с 2022 годом поставки панелей будут снижены на 27%. Причины тому — текущая мировая повестка, активно влияющая на экономику. Из-за этого нарушается вся логистическая цепочка.