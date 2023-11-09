Ученые объяснили, как мозг хранит и извлекает слова из памяти

У каждого человека есть так называемый мысленный (ментальный) словарь. В нём содержится вся информация о словах: буквы, звуки, значения, данные о частях речи и о том, как правильно соединять вместе слова. Но как это всё работает с научной точки зрения?

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Ментальный словарь каждого человека уникален. Он формируется на основе его жизненного опыта. В частности, на это влияет образование, профессия, культура и пр. Также в целом размер мысленных словарей людей может быть разным: это зависит от их возраста.

Большинство учёных сходятся во мнении, что ментальный словарь вовсе не похож на книгу, где все слова расположены по алфавиту. Специалисты утверждают, что за знание слов и их обработку отвечают сразу целые сети нейронов. И вот доказательство. Если вы услышите слово «собака», то ваш мозг сможет сразу вспомнить множество аспектов, связанных с этим словом. Это может даже происходить неосознанно. Вы можете подумать о конкретной собаке, о том, как она лает, о том, что она чувствует, когда вы её гладите. И все характеристики, связанные с этим словом, обрабатываются в разных частях мозга.

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Одна из причин, по которой ваш мысленный словарь не может быть похож на физический, связана с тем, что он динамичен и к нему можно быстро получить доступ. Мозг способен очень быстро запоминать слова. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что студенты подбирали слова к картинкам в течение 200 миллисекунд после того, как посмотрели на изображение. И даже после выбора слова их мозг продолжал обрабатывать информацию об этом слове: например, то, какие звуки нужны для произнесения слова. Всё происходит настолько быстро, что человек мало обращает внимание на этот процесс.