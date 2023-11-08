В ЕС обвинили YouTube в нарушении законов из-за борьбы с блокировщиками рекламы

В Европе эксперт по цифровым технологиям Александр Ханфф подал жалобу в Ирландскую комиссию по защите данных (DPC), выставив претензии к YouTube в связи с «выключением» видеохостингом блокировщиков рекламы на устройствах пользователей.

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Ханфф считает, что действия YouTube — нарушение прав на конфиденциальность и подпадают под действие статьи 5.3 Директивы электронной конфиденциальности. По его словам, скрипты, с помощью которых видеохостинг определяет наличие блокировщика рекламы, по сути, шпионский софт.

«Скрипты обнаружения AdBlock — это шпионское ПО. Их невозможно описать по-другому, и поэтому их развёртывание без согласия неприемлемо», — подчеркнул Ханфф в интервью.

Поэтому пользователи должны знать, что происходит, и без их согласия сервис не имеет права внедрять анализ веб-страниц на предмет наличия блокировщиков рекламы.