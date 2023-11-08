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Официально: Honor выпустит смартфоны с поддержкой спутниковой связи

Компания Honor официально объявила, что её будущие смартфоны будут оснащены технологией спутниковой связи.

Honor выпустит смартфоны с поддержкой спутниковой связи
© Ferra.ru

Это заявление последовало после сообщений о том, что Huawei не является единственным владельцем данной технологии и что China Telecom планирует расширять сотрудничество с другими производителями для популяризации спутниковой связи.

CMO Honor в Китае, Цзян Хай, подчеркнул значительные инвестиции компании в разработку в области спутниковой связи и достижение прорывов в ключевых технологиях. Он уверенно заявил, что в будущем смартфоны компании будут лидировать в индустрии по качеству спутниковой связи.

Ранее China Telecom уже запустила услугу «прямое соединение со спутником» для мобильных телефонов, позволяя пользователям добавлять эту функцию к своим существующим тарифным планам без необходимости смены SIM-карты или номера телефона.

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