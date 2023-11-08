Microsoft предложила политикам защиту от дипфейков

В эпоху цифровых технологий, когда искусственный интеллект (ИИ) может упростить распространение дезинформации, Microsoft предлагает новый инструмент для борьбы с дипфейками, который поможет укрепить кибербезопасность в преддверии мировых выборов.

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Компания анонсировала запуск сервиса, который позволит политическим кампаниям маркировать контент, указывая, был ли он создан с помощью ИИ.

Новый инструмент, названный «Content Credentials as a Service», позволяет прикреплять к метаданным изображения или видео информацию о происхождении контента, включая данные о том, когда, как и кем он был создан, а также о причастности ИИ к его созданию.

Эта информация станет неотъемлемой частью изображения или видео, что должно помочь предотвратить распространение лживой информации.

Сервис будет запущен весной 2024 года и в первую очередь станет доступен для политических кампаний. Инструмент разработан командой Microsoft Azure.