Microsoft предложила политикам защиту от дипфейков
В эпоху цифровых технологий, когда искусственный интеллект (ИИ) может упростить распространение дезинформации, Microsoft предлагает новый инструмент для борьбы с дипфейками, который поможет укрепить кибербезопасность в преддверии мировых выборов.
Компания анонсировала запуск сервиса, который позволит политическим кампаниям маркировать контент, указывая, был ли он создан с помощью ИИ.
Новый инструмент, названный «Content Credentials as a Service», позволяет прикреплять к метаданным изображения или видео информацию о происхождении контента, включая данные о том, когда, как и кем он был создан, а также о причастности ИИ к его созданию.
Эта информация станет неотъемлемой частью изображения или видео, что должно помочь предотвратить распространение лживой информации.
Сервис будет запущен весной 2024 года и в первую очередь станет доступен для политических кампаний. Инструмент разработан командой Microsoft Azure.
Кроме того, Microsoft сформировала команду, которая будет предоставлять консультации и поддержку кампаниям в укреплении защиты кибербезопасности и работы с ИИ.