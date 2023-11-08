Роутер Huawei установил сразу два рекорда скорости скорости передачи данных

Компания Huawei достигла нового технологического прорыв, установив два мировых рекорда скорости передачи данных с помощью своего роутера в рамках тестирования Wi-Fi 7.

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Согласно недавнему отчету Tolly Report, производительность устройства Huawei AirEngine серии Wi-Fi 7 превысила 13 Гбит/с, а пиковая производительность одного терминала достигла 4,33 Гбит/с, что является самым высоким показателем в данной категории.

Huawei AirEngine 8771-X1T Wi-Fi 7 AP, работающий на радиочастоте 6 ГГц, продемонстрировал пропускную способность до 4,33 Гбит/с для одного реального терминала Wi-Fi 7, что стало самым быстрым показателем среди всех протестированных устройств.

Кроме того, этот роутер может похвастаться пропускной способностью беспроводной сети до 13,25 Гбит/с, что делает его самой быстрой точкой доступа Wi-Fi.

Эти достижения подчеркивают лидирующие позиции Huawei в разработке стандартов Wi-Fi. На протяжении процесса стандартизации Wi-Fi 7 компания занимала первое место в мире по количеству внесенных стандартов.