Телескоп TESS обнаружил планету, похожую на Сатурн

Международная команда астрономов при помощи космического телескопа TESS обнаружила ранее неизвестную гигантскую экзопланету, похожую на Сатурн и вращающуюся вокруг карликовой звезды класса М.

© Российская Газета

О своем открытии ученые пишут в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, а краткая версия работы приведена на ресурсе Phys.org. Вновь открытый инопланетный мир был обнаружен при помощи телескопа TESS, который специализируется на поиске экзопланет транзитным методом. Планета получила наименование TOI-5344 b. Сообщается, что по своему размеру и массе она аналогична Сатурну.

Видео дня

Существование планеты было подтверждено, когда команда астрономов под руководством Те Хана из Калифорнийского университета в Ирвине идентифицировала транзитный сигнал на кривой блеска звезды под названием TOI-5344. Этот карлик класса М расположен примерно в 444 световых годах от Земли. Планетарная природа транзитного сигнала впоследствии была подтверждена наземными наблюдениями, что и позволило окончательно идентифицировать и классифицировать планету.

Сообщается, что инопланетный мир TOI-5344 b почти в 10 раз больше и в 135 раз массивнее Земли. Он обращается вокруг своей родительской звезды каждые 3,8 дня и расположен на расстоянии около 0,04 астрономических единицы от нее. Равновесная температура TOI-5344 b оценивается примерно в 405 градусов по Цельсию.

На основании полученных данных ученые классифицировали TOI-5344 b как планету типа Сатурна. Они отметили, что вновь найденная планета имеет сопоставимую с Сатурном массовую долю металла. Что касается родительской звезды TOI-5344, то ее радиус составляет примерно 0,56 радиуса нашего Солнца, а ее масса составляет 0,59 солнечной массы. Возраст светила оценивается в 7,1 миллиарда лет. Кстати, она оказалась одной из самых богатых металлами звезд своего класса.