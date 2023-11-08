Гробница приближенного фараона обнаружена в Египте

В Египте при проведении раскопок в некрополе Абусир археологическая миссия Чешского института египтологии обнаружила гробницу высокопоставленного чиновника Джехутемнахта, жившего в VI и V веках до нашей эры.

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Об открытии рассказывает Ahram Online. Оно было сделано в песках дельты Нила, где расположен некрополь Абусир. Издание отмечает, что он уже давно стал сокровищницей археологических открытий. Очередной ценной находкой стала гробница сановника, который, судя по всему, был приближенным фараона.

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Расшифровка иероглифических надписей позволила установить, что звали этого человека Джехутемнахт, а жил он в поздний период Древнего Египта, в VI и V веках до нашей эры. По словам Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, первые свидетельства существования гробницы были обнаружены еще в мае этого года. Она располагается на том участке древнего кладбища, где были захоронены высокопоставленные чиновники и военачальники 26-й и 27-й династий.

"Эти гробницы созданы в виде погребальных шахт, - сказал Мостафа Вазири. - Найденный объект представляет собой тип гробницы, характерный для той эпохи. Гробницы создавались древнеегипетской элитой в подражание гробнице фараона Джосера, основателя знаменитого Древнего царства, тором в третьем тысячелетии до нашей эры стартовала эпоха строительства пирамид".

Руководитель чешской археологической миссии Мирослав Вернер, в свою очередь, отметил, что верхняя часть гробницы расположена над землей. Однако она была разрушена еще в древности.

Погребальная камера находится на дне главной шахты, на глубине 14 метров под землей. Она оказалась богато украшена текстами и фресками. Интересно, что северная стена покрыта длинной последовательностью заклинаний против укусов змей.

"Интересно и то, что упомянутые в них змеи, с одной стороны, считались опасными, но с другой стороны, выступали мощными защитниками умершего и его мумии", - говорит соавтор исследования Марсель Барта. Ученые установили, что владелец гробницы, некий Джехутемнахт, занимал должность королевского писца.