В Италии найдены украденные в 1914 году части Золотого дерева Лучиньяно

В Италии в пещере на территории региона Тоскана были обнаружены части Золотого дерева Лучиньяно, которые на протяжении долгих лет считались утраченными. Они являются частью грандиозного реликвария, созданного в средние века знаменитым сиенским ювелиром Габриэлло Д"Антонио.

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О неожиданной находке со ссылкой на пресс-релиз Студии ESSECI сообщает Heritage Daily. Золотое дерево называют также деревом жизни Лучиньяно. Он считается одним из лучших шедевров итальянского ювелирного дела. Его высота составляет 2,7 метра, он был создан в два этапа между 1350 и 1471 годами из позолоченной меди, серебра и эмали.

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Реликварий представляет собой ветви, украшенные кораллами, кристаллами и миниатюрами, изображенными на пергаменте. Считается, что он символизирует собой морфологическое разделение (корни, ствол, листва) как метафору жизни Христа в трех разных фазах: рождение, страсти и последующая слава.

Элементы реликвии были обнаружены отрядом карабинеров, которые получили информацию о том, что ценности могут храниться в пещере в районе Ареццо, в центральной части Тосканы. В ходе проверки поступившего сигнала власти обнаружили пять медальонов с Золотого дерева. Также был найден один из пергаментов с портретом пророка, полированный горный хрусталь, использовавшийся для увеличения портрета, и 16 фигур святых в серебряной фольге, украшавших постамент.

Теперь реликварий будет дополнен недостающими частями. Из истории этого артефакта известно, что в 1914 году Золотое дерево было украдено и разбито на фрагменты ворами. Вероятно, они планировали продать реликвию по частям на черном рынке. Столетие назад уцелели только остатки ветвей и постамент.