Какой смартфон предпочесть при выборе между Xiaomi 13T и 13T Pro

На YouTube-канале «i-shoppers обзоры» проверили в работе Xiaomi 13T и 13T Pro. Покупать сейчас лучше только один из них.

Есть ли смысл переплачивать за Pro-версию Xiaomi 13T? Или лучше брать обычный 13T? На эти вопросы в ходе обзора ответил ведущий YouTube-канала «i-shoppers обзоры».

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В комплекте с Xiaomi 13T вы получите чехол, кабель, зарядку на 67 Вт. При этом у 13T Pro идёт зарядка уже на 120 Вт. Кроме того, версия 13T получила защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Дисплеи у 13T и 13T Pro по характеристикам совпадают. Но при этом под острым углом экран 13T уходит в тёплый оттенок, а Pro-версия - в холодноватый.

Чуть ярче экран у обычной версии 13T. ШИМ тоже меньше именно у этой модели по сравнению с 13T Pro.

Процессоры установлены на смартфонах разные. У Xiaomi 13T Pro это Dimensity 9200+, у 13T - Dimensity 8200 Ultra. В Genshin Impact частота кадров в среднем однозначно выше у Pro-версии, но яркость 13T скидывал при нагрузке не так сильно, как 13T Pro. С результатами тестирования процессоров в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. В целом для любителей игр больше подойдёт точно Pro-версия.

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

Набор камер у 13T и 13T Pro одинаковый. Он включает основной объектив на 50 МП с оптической стабилизацией, телевик на 50 МП с 2-кратным зумом, ширик на 12 МП. Фронтальная камера имеет 20 МП в обоих телефонах. Примеры снимков - выше.

Что касается видеосъёмки, то 13T Pro умеет записывать видео даже в 8К. А вот обычная версия - только в 4К 30 к/с максимум.

Ёмкость аккумулятора одинаковая - 5000 мА*ч. При этом по автономности лучше был 13T: он продержался при просмотре видео на YouTube в 1080p на яркости 50 кд/м. кв. 19 часов 10 минут, 13T Pro - 17 часов 30 минут.

До 100% 13T Pro заряжается за 27 минут, 13T - за 44 минуты.

Вывод