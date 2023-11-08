Оценена возможность столкновения Солнечной системы с блуждающей звездой
Ученые из Европейской южной обсерватории в Германии считают, что блуждающий белый карлик WD0810–353 не представляет угрозы для Солнечной системы. Свои выводы они изложили в опубликованном в научном журнале The Astrophysical Journal исследовании, пишет «Газета.ру».
Белый карлик WD 0810-353 впервые был замечен в 2018 году. Предположения об угрозе с его стороны для Солнечной системы были основаны на наблюдениях, сделанных в 2022 году с помощью космического телескопа Gaia. Ученые сочли, что блуждающая звезда пройдет через Облако Оорта примерно за 29 тысяч лет и окажется рядом с Солнцем.
При этом, проведя ряд дополнительных исследований, европейские астрономы выяснили, что скорость сближения, измеренная проектом Gaia, «неверна».
«Предсказанное близкое прохождение WD0810–353 рядом с Солнцем не произойдет. На самом деле, WD0810–353, возможно, вообще не движется к Солнцу. Это одной космической опасностью меньше, о которой нам нужно беспокоиться!» — заявил автор исследования, астроном Стефано Багнуло.
По мнению исследователей из Европейской южной обсерватории, их коллег могло ввести в заблуждение сильное магнитное поле белого карлика и таким образом Солнечная система, вероятно, останется в безопасности.
Ранее группа астрофизиков нашла в галактике источник радиосигналов, которые приходят каждые 22 минуты в течение как минимум 33 лет. При этом объект вращается слишком медленно, что выводит открытие за рамки известной нам физики. Ученые высказали предположение, что сигнал может идти от звезды какого-то ранее неустановленного типа, например, белых карликов в намагниченном и изолированном состоянии.