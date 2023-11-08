Оценена возможность столкновения Солнечной системы с блуждающей звездой

Ученые из Европейской южной обсерватории в Германии считают, что блуждающий белый карлик WD0810–353 не представляет угрозы для Солнечной системы. Свои выводы они изложили в опубликованном в научном журнале The Astrophysical Journal исследовании, пишет «Газета.ру».

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Белый карлик WD 0810-353 впервые был замечен в 2018 году. Предположения об угрозе с его стороны для Солнечной системы были основаны на наблюдениях, сделанных в 2022 году с помощью космического телескопа Gaia. Ученые сочли, что блуждающая звезда пройдет через Облако Оорта примерно за 29 тысяч лет и окажется рядом с Солнцем.

При этом, проведя ряд дополнительных исследований, европейские астрономы выяснили, что скорость сближения, измеренная проектом Gaia, «неверна».

«Предсказанное близкое прохождение WD0810–353 рядом с Солнцем не произойдет. На самом деле, WD0810–353, возможно, вообще не движется к Солнцу. Это одной космической опасностью меньше, о которой нам нужно беспокоиться!» — заявил автор исследования, астроном Стефано Багнуло.

По мнению исследователей из Европейской южной обсерватории, их коллег могло ввести в заблуждение сильное магнитное поле белого карлика и таким образом Солнечная система, вероятно, останется в безопасности.