Гунунг Паданг оказался древнейшей пирамидой

Группа ученых из Индонезии доказала, что мегалитическое сооружение Гунунг Паданг является древнейшей известной пирамидой в мире. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Archaeological Prospection.

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Гунунг Паданг расположен на вершине потухшего вулкана в Западной Яве (Индонезия). Некоторые специалисты предполагают, что он был создан естественным путем, а люди добавили сверху несколько архитектурных украшений, в то время как другие утверждают, что холм был полностью или в основном рукотворным.

В период с 2011 по 2015 год исследователи изучали структуру с помощью сейсмической томографии, электротомографии и георадара. Они также пробурили холм и собрали образцы керна, что позволило использовать методы радиоуглеродного датирования, чтобы узнать возраст слоев, составляющих холм. Оказалось, что Гунунг Паданг был сделан в основном руками человека.

Также были найдены доказательства того, что сооружение строилось поэтапно, с интервалом в тысячи лет. Более старые части конструкции были построены где-то между 25 000 и 14 000 лет назад, что делает ее самой древней известной пирамидой в мире.