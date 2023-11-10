Самые известные воины и полководцы в истории
История знает немало великих философов, художников и ученых, без которых сегодняшний мир выглядел бы совсем иначе. Но легендарные воины, завоеватели и полководцы сыграли не менее важную роль — и мы рассказали о самых известных.
Александр Македонский
Историки знают Александра Македонского как короля Македонии, который правил государством с 336 года до нашей эры до своей смерти. К 30 годам он создал одну из самых больших империй в истории, чья территория простиралась от Греции до северо-западной Индии. Александр Македонский ни разу не потерпел поражение в бою, благодаря чему он считается одним из величайших военачальников за всю историю человечества.
Чингисхан
Чингисхан, он же Темучин — основатель и первый великий хан Монгольской империи, а также один из самых известных королей-воинов в истории. Чингисхан не только объединил разрозненные монгольские племена: он пересек Адриатическое море и завоевал территории многих других государств. Его походы затронули земли Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Восточной Европы. Историки до сих пор не могут согласиться насчет того, кем был Чингисхан: завоевателем, которому можно симпатизировать, или же беспринципным разжигателем войн.
Юлий Цезарь
Самый известный древнеримский полководец, политик и диктатор, ставший жертвой самого известного предательства в истории. Юлий Цезарь был крайне способным военным тактиком, благодаря чему он быстро получал новые звания и заводил союзников. Цезарь присоединил к Римской республике немыслимо огромную территорию от Атлантического океана до Рейна.
Леонид I
Царь Спарты и великий воин, чья смерть в битве при Фермопилах стала настоящей легендой. Чтобы защитить свой дом от вторжения Персов, Леонид собрал войско из 300 гоплитов и нескольких тысяч солдат из других городов, после чего занял Фермопилы и бился до последнего спартанца, чтобы прикрыть отступление союзников. Историк Геродот даже утверждал, что Леонид I — потомок мифического героя Геркулеса.
Ашока
Древнеиндийский император Ашока до сих пор почитается в Индии. Он снискал славу благочестивого правителя, который сделал важный вклад в популяризацию буддизма, а также стал известен как великий завоеватель. Ашока не только унаследовал империю Маурьев, но и расширил территории государства до Афганистана и Бангладеша. Правда, кровопролитный конфликт с государством Калинга настолько повлиял на мягкий характер правителя, что он навсегда отрекся от войн.
Аттила
Аттила считается одним из сильнейших древних воинов. Он был правителем гуннов, который объединил тюркские, германские и многие другие племена, создав крупную державу. Кроме того, Аттила воевал против Западной Римской империи, и его имя вошло в германский фольклор — а оттуда и в скандинавские саги. Иногда его изображают жестоким Варваром, но, если верить историческим документов, Аттила был вполне себе взвешенным, разумным правителем.